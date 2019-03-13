عزل 10 ركاب بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
عزلت سلطات الحجر الصحي، بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء، 10 ركاب مصريين وسودانيين فور وصولهم من الخرطوم؛ لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.
وأوضحت مصادر بالمطار، أنه إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة تاركو القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 8 مصريين وسودانيين لشهادات التطعيم ضد العدوى.
وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب العشر بمستشفى حميات العباسية؛ للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى المستشفى.
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