وزيرة الصحة تبحث تدريب الفرق الطبية بالتأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعًا مع عدد من كبرى المستشفيات الخاصة، في إطار التوأمة والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل مستشفيات منظومة التامين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التامين الصحي، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور هشام الشرقاوي، مديرمشروع المستشفيات النموذجية ، وعدد من مديري كبرى المستشفيات الخاصة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع ضرورة تكامل الدولة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يخدم المنظومة الصحية والمريض المصري، مشيرة الى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الافريقى، ستشهد مزيداً من تعزيز سبل التعاون بين مصر والدول الافريقية الصديقة فى المجال الصحى، موضحةً أن القطاع الخاص هو شريك أساسى مع القطاع الحكومى فى كافة المشروعات الصحية المقرر تدشينها فى القارة الافريقية.

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وأضاف أن الوزيرة، أوضحت أن القطاع الخاص سيشارك الحكومة في تطوير وإنشاء مركزين "للغسيل الكلوي" و"أمراض العيون" بدولة تشاد، فى اطار تعزيز التعاون ودعم المنظومة الصحية بالدولة الصديقة، وذلك بعد الزيارة الاخيرة لوزيرة الصحة والسكان لدولة تشاد والتي وجدت أن هناك عجزا شديد في وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز أمراض العيون، وكان لزامًا على الدولة المصرية دعم المنظومة الصحية بتشاد، مؤكدة ان مصر تتحرك فى افريقيا بشكل جيد.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة أشادت بدور القطاع الخاص فى دعمه للمبادرات الرئاسية الجارية مثل قوائم الانتظار، و"100 مليون صحة"، لافتة إلى أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من هذا التعاون، خلال فترة تطبيق قانون التامين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال وضع نموذج مشترك مع القطاع الخاص لتشغيل المستشفيات بمنظومة التامين الجديدة ، فضلاً عن تدريب الفرق الطبية العاملة بالمنظومة الجديدة بكبري المستشفيات الخاصة، موضحة أن الدولة بقطاعيها الحكومى والخاص لابد أن تتحرك لتحقيق هدف واحد هو الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وفى نهاية الاجتماع وجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يقدمه من اسهامات لتطوير المنظومة الصحية ، يؤكد وطنية العاملين فى هذا القطاع المهم.