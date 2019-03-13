غدا.. آخر موعد لتلقي تظلمات وشكاوى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالمسابقة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم لسد العجز بنظام التعاقد المؤقت حتى نهاية العام الدراسي الجاري.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عن بدء تلقي التظلمات والشكاوى من المتقدمين على مدار يومين بداية من اليوم الأربعاء وحتى غد الخميس، وذلك من خلال الرابط https://teachers-requests.moe.gov.eg.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في ضوء احتياجات الإدارات التعليمية.