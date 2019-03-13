صحيفة "آس": مساحة قطر تقف عائقاً أمام طموحات إنفانتينو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتبرت صحيفة "آس" الإسبانية الواسعة الانتشار أن الأزمة السياسية التي تمر بها قطر مع جيرانها، تقف أمام رغبة "فيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو بزيادة عدد الفرق المشاركة بالمونديال إلى 48 فريقاً.

وكان مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026 هو الموعد المتوقع لرفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، لكن إنفانتينو أعلن مسبقاً عن رغبته برفع العدد خلال المونديال القادم إذا أتيحت له الفرصة، لكن الكثير من العقبات تقف إزاء تنفيذ مشروعه، وأهمها الأزمة السياسية التي تعيشها قطر مع جيرانها - بحسب العربية.نت.

وأضافت الصحيفة: تعتمد قطر على 8 ملاعب تحتضن 64 مباراة، وهذا أقل بكثير من روسيا التي استضافت المونديال في 12 ملعباً تنتمي إلى 11 مدينة، أما كأس أوروبا 2016 التي أقيمت في فرنسا فلعبت على عشر ملاعب.

وواصلت "آس": فيفا يرى أن مشروع 48 منتخباً بحاجة إلى ملعبين إضافيين على الأقل، بمعنى أن البطولة تقام على 10 ملاعب، وتعاون دول أخرى، فالاتحاد الدولي يريد أن تقام مباريات ربع النهائي على ملاعب تحتضن 40 ألف متفرج على الأقل، ولا يوجد في المنطقة إلا 4 ملاعب تستوفي هذا الشرط، اثنان منها في الإمارات وآخر في السعودية، ومثله في الكويت، علماً أن السعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ صيف 2017، مما يبقي الملعب الكويتي وحيداً فقط، وهو لا يكفي لأن تقام البطولة بنظام 48 فريقاً.