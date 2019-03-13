أقر المكتب الوطني التركي للإحصاءات، بدخول تركيا مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009 ما يشكل تحديا للحكومة قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البلدية.
وبحسب بيانات نشرها المكتب أمس الاثنين، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الربع الأخير من العام الماضي 2018، مقارنة بنسبة 2.4% في الربع السابق من العام 2017، وفي الربع الثالث من 2018 ما يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، وذلك بتراجع النمو عام 2018 بنسبة 2.6%، مقابل 7.4% في 2017.
وخسرت الليرة التركية عام 2018 ما نسبته 30% من قيمتها. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمس 5.44 ليرة.
ويعرف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لثلاثيتين متتاليين، وتعود أسبابه بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في اوت الماضي نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تعتمدها السلطات في أنقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تدخل رسميا نفق الركود الاقتصادي للمرة الأولى خلال العقد الاخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.