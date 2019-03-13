تركيا تدخل رسميا نفق الركود الاقتصادي للمرة الأولى خلال العقد الاخير



وبحسب بيانات نشرها المكتب أمس الاثنين، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الربع الأخير من العام الماضي 2018، مقارنة بنسبة 2.4% في الربع السابق من العام 2017، وفي الربع الثالث من 2018 ما يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، وذلك بتراجع النمو عام 2018 بنسبة 2.6%، مقابل 7.4% في 2017.

وخسرت الليرة التركية عام 2018 ما نسبته 30% من قيمتها. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمس 5.44 ليرة.

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ويعرف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لثلاثيتين متتاليين، وتعود أسبابه بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في اوت الماضي نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تعتمدها السلطات في أنقرة.