دولتين خليجيتين في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي

أدرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، دولتين خليجيتين وهما الإمارات وسلطنة عمان إضافة إلى 8 دول أخرى على قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في القضايا الضريبية.
واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، قائمة الأنظمة القضائية غير المتعاونة في القضايا الضريبية، وأضاف إليها كل من: أروبا، بربادوس، بليز، برمودا، دومينيكا، فيجي، جزر مارشال، سلطنة عمان ، الإمارات، فانواتو.
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