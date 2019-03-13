إغلاق المجال الجوي الهندي أمام جميع طائرات "بوينج 737 ماكس"

أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية اليوم الأربعاء أنه تم إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه لن

يتم السماح لأي طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" بدخول أو عبور المجال الجوي الهندي اعتبارا من الساعة الرابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.وكانت هيئة مراقبة الطيران في الهند قد طلبت أول أمس الاثنين تقييم سلامة الطائرات من هذا الطراز، كما أصدرت تعليماتبشأن تحليق الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8" تشمل أن يكون للطيار في القيادة خبرة طيران لا تقل عن 1000 ساعة وأن يكون للطيار المساعد 500 ساعة على متن طائرة من طراز "بوينج 737 إن جي".يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهي في طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي) وأسفرت عن مقتل 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.