إغلاق المجال الجوي الهندي أمام جميع طائرات "بوينج 737 ماكس"

أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية اليوم الأربعاء أنه تم إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه لن
وكانت هيئة مراقبة الطيران في الهند قد طلبت أول أمس الاثنين تقييم سلامة الطائرات من هذا الطراز، كما أصدرت تعليمات
يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهي في طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي) وأسفرت عن مقتل 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.
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