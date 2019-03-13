محكمة عراقية تصدر 3 أحكام بالإعدام شنقًا بحق إرهابي مدان بقتل مواطنين

أصدرت محكمة جنائية عراقية اليوم الأربعاء ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا بحق إرهابي مدان بجريمة قتل ثلاثة مواطنين بدوافع إرهابية في محافظة الانبار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان أقدم على خطف ثلاثة مواطنين ومن ثم قتلهم في مدينة حديثة التابعة لمحافظة
يذكر أن القضاء العراقي يصدر بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين في قضايا إرهابية.
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