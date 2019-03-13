الجيش الروسي يجري مناورات تحاكي صد هجوم لطائرات مسيرة بالقطب الشمالي

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية اليوم الأربعاء أن خبراء القوات اللاسلكية التقنية قاموا بتنفيذ تدريبات شاملة في منطقة القطب الشمالي بهدف التدريب على اكتشاف وتحييد مجموعة من الطائرات بدون طيار للعدو المحتمل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المكتب "نجح عسكريو إحدى الوحدات الفرعية للقوات اللاسلكية التقنية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية - خلال قيامهم بتدريبات شاملة- في إحباط محاولة عدو محتمل تهدف إلى تنفيذ عملية استطلاعية في منطقة القطب الشمالي بواسطة مجموعة من الطائرات بدون طيار، وشارك

في هذه التدريبات خبراء المجمع الراداري لمراقبة الأوضاع في الخطوط الجوية وخارجها من طراز "سوبكا – 2" والذي تم نشره في جزيرة فرانجيل منذ عدة أعوام.وقام الخبراء بمحاكاة عمليات المراقبة لطلعات على ارتفاعات منخفضة لطائرات مسيرة لعدو محتمل تحاول القيام باستطلاع طبيعة الأرض في هذه المنطقة الروسية من الجو وإحباط تلك المحاولة.