أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية اليوم الأربعاء أن خبراء القوات اللاسلكية التقنية قاموا بتنفيذ تدريبات شاملة في منطقة القطب الشمالي بهدف التدريب على اكتشاف وتحييد مجموعة من الطائرات بدون طيار للعدو المحتمل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المكتب "نجح عسكريو إحدى الوحدات الفرعية للقوات اللاسلكية التقنية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية - خلال قيامهم بتدريبات شاملة- في إحباط محاولة عدو محتمل تهدف إلى تنفيذ عملية استطلاعية في منطقة القطب الشمالي بواسطة مجموعة من الطائرات بدون طيار، وشارك
وقام الخبراء بمحاكاة عمليات المراقبة لطلعات على ارتفاعات منخفضة لطائرات مسيرة لعدو محتمل تحاول القيام باستطلاع طبيعة الأرض في هذه المنطقة الروسية من الجو وإحباط تلك المحاولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الروسي يجري مناورات تحاكي صد هجوم لطائرات مسيرة بالقطب الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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