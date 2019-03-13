ماليزيا تعلق تشغيل طائرة بوينج "737 ماكس"

قررت هيئة الطيران المدني الماليزية تعليق تشغيل طائرة بوينج 737 ماكس 8 من وإلى ماليزيا وتعليق مرورها عبر البلاد على الفور ولحين صدور إشعار آخر.مؤكدة أنه لا يوجد أي تشغيل لهذه الطائرة من أية شركات الطيران الماليزية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني أحمد نزار ذو الفقار قوله إن الهيئة اتخذت هذه الإجراءات عقب تكرار حادثة تحطم هذا النوع من الطائرة في أقل من 5 أشهر.
وتنضم ماليزيا إلى دول أخرى مثل سنغافورة والصين وإندونيسيا وأستراليا التي
وفي أكتوبر الماضي، أسفر تحطم طائرة بوينج (737 ماكس) من الخطوط الجوية الإندونيسية عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.
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