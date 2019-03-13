ماليزيا: الدفاع الجوي مستعد لمواجهة أي تهديد لسيادة البلاد وأمنها

أكد نائب وزير الدفاع الماليزي ليو تشين تونج أن منظومة الدفاع الجوي الماليزية مستعدة وجاهزة لمواجهة أي تهديد جوي من أجل حماية سيادة وأمن البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
ونقل عن تونج قوله خلال كلمته في الجلسة البرلمانية اليوم الأربعاء، إن أنظمة القيادة والرقابة في عمليات الدفاع الجوي في البلاد
تقوم بأعمال المراقبة بشكل مستمر والطائرات المقاتلة على أهبة الاستعداد دائمًا.
وأضاف "فيما يتعلق بحماية سيادة المجال الجوي للبلاد تم وضع العديد من خطط التشغيل المتخصصة وتنفيذها"، موضحاً أن عملية المراقبة تتم بشكل مستمر وسيتم تسجيل جميع المعلومات وجمعها."
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