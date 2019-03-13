الهند تحظر استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس 8" في مجالها الجوي

أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية اليوم الأربعاء، حظر استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس 8" في المجال الجوي الهندي ابتداء من اليوم، وذلك عقب تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز ووفاة جميع من كانوا على متنها.

وقالت الوزارة في تغريدة "لن يتم السماح لطائرة "بوينج 737 ماكس" بالدخول أو التنقل في المجال الجوي الهندي ابتداء من الساعة 1600 بالتوقيت المحلي أو 1030 بالتوقيت العالمي".

وكانت شركة سبايس جيت قد أعلنت بالفعل بدء تعليق استخدام طائرات بوينج ماكس 8 الموجودة ضمن أسطولها، وأنها سوف تستكمل عملية التعليق بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر، وأعلنت الشركة إلغاء 14 رحلة، وقالت إنها سوف تسير رحلات إضافية ابتداء من غد الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزارة دعت لعقد اجتماع طارئ لجميع شركات الطيران هذا المساء لإعداد "خطة طوارىء" للتعامل مع الموقف.

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