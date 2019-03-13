رئيس وزراء كمبوديا يسعى لرفع دعاوى تعويض بقيمة مليوني دولار ضد الذين يهينوه على فيسبوك

ذكر رئيس وزراء كمبوديا هون سين اليوم الأربعاء، أن محامييه يدرسون رفع دعاوي قضائية ضد هؤلاء الذين يهينوه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه سيطلب مليوني دولار كتعويض، ليتم استخدامه لدعم دور الأيتام.

ونقلت وكالة الأنباء الكمبودية الوطنية (كامبوشيا برس) عن هون سين قوله خلال كلمة له "إنني أطالب محاميي بالتحقق من الجانب القانوني لمقاضاة هؤلاء الذين أهانوني على موقع فيسبوك".

وأضاف رئيس الوزراء، الذي يقود كمبوديا منذ 34 عاماً أن محامييه يعكفون الآن على جمع الأدلة في حوالي 32 قضية.

وقال كي تيك، محامي هون سين للوكالة عبر مساعده إنه يدرس الآن القضية وامتنع عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وتقاضي السلطات الكمبودية المواطنين بسبب منشورات على موقع (فيسبوك) تتضمن انتقاداً للحكومة في العديد من قضايا الإهانة أو التحريض على التمييز .

وفي عام 2018، تم إلقاء القبض على رجل في يوم زفافه بعد أن نشر مقطع فيديو وصف فيه الحكومة بأنها "استبدادية".

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