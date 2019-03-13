قوات الاحتلال تعيد فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقها

أعادت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقها يوم أمس.

ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فقد أدى عدد كبير من أبناء مدينة القدس صلاة فجر اليوم برحاب المسجد الأقصى بعد إعادة فتح أبوابه.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد يوم أمس، وأدى المصلون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد.

وتزعم قوات الاحتلال إنها أغلقت المسجد "بعدما ألقى أحد المصلين الفلسطينيين زجاجة حارقة صوب مركز للشرطة في المكان، ما أدى إلى إصابة شرطي بصورة طفيفة"، كما زعمت العثور على زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وكمية من المفرقعات خلال أعمال تفتيش في الحرم.

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