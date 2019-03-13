الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن تحالف الشرق الأوسط الأمني

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن تحالف أمني في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

والتحالف هو محاولة لتشكيل تكتل تدعمه الولايات المتحدة ويضم دولاً من المنطقة بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

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