نيوزيلندا تنضم للمقاطعة العالمية وتعلق استخدام"بوينج 373 ماكس"

أمرت هيئة الطيران المدني النيوزيلندية بتعليق استخدام طائرات "737 ماكس" من إنتاج شركة بوينج الأميركية في مجالها الجوي، في إجراء مماثل سبق أن اتخذته دول أخرى.

وقال جريم هاريس، مدير الطيران المدني بالهيئة في بيان: "هذا تعليق مؤقت بينما نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونحلل المعلومات لدى وصولها إلى المتناول لتحديد مخاطر السلامة لاستمرار عمل طائرات بوينج 737 ماكس من وإلى نيوزيلندا".

وأضاف أن القرار جاء في أعقاب حادثي تحطم مأساويين لطائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا.