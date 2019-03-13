كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": يتهم روسيا والصين وإيران باستخدام الطاقة كسلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كبار المسؤولين التنفيذيين والوزراء، في اجتماع سنوي لصناعة النفط والغاز في هيوستن الأمريكية، إلى اتخاذ إجراءات ضد ما وصفهم بالـ"الممثلون السيئون"، في إشارة واضحة إلى روسيا والصين وإيران.

وفي حديثه في المؤتمر السنوي الـ38 للطاقة (سيراويك CERAWeek) تحت رعاية شركة IHS Markit المنعقد في هيوستن، انتقد وزير الخارجية الأمريكي روسيا وإيران والصين، متهمًا إياها باستخدام الطاقة كسلاح.

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وقال "بومبيو": "بعض الدول تستخدم طاقتها في أغراض خبيثة وليس لتعزيز الرخاء بالطريقة التي ننفذها هنا في الغرب. لسنا فقط نصدر الطاقة الأمريكية. نحن نصدر نظامنا للقيمة التجارية"، مضيفًا أن احتياطيات النفط الصخري والغاز الطبيعي الجديدة الذي اكتشفته أمريكا "ستقوي أيدينا في السياسة الخارجية".

ودعا كبير الدبلوماسيين، شركات النفط، إلى مساعدة إدارة ترامب في محاولة لتعزيز صادرات الولايات المتحدة من النفط والغاز ومعاقبة ما أسماه بـ"الجهات الفاعلة السيئة" على الساحة العالمية.

وأكد "بومبيو": "نحتاج لأن نشمر عن سواعدنا ونتنافس - من خلال تسهيل الاستثمار، وتشجيع الشركاء على الشراء منا ومعاقبة الجهات الفاعلة السيئة".