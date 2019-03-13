كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تفرض حظر جوي تام على طائرات بوينج 737 ماكس 8 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات الهندية قرارًا حاسمًا بشأن طائرات بوينج، حيث فرضت الحكومة الهندية الحظر الجوي على جميع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من المرور العابر والطيران الجوي في مجالها الجوي.

وتم اتخاذ القرار في غضون ساعات، من القرار بهبوط جميع الطائرات التي تنتمي إلى هذا النموذج الخاص العاملة في أساطيل على الناقلات الهندية.

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وقالت وزارة الطيران المدني في الهند: "ستتوقف عمليات طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى جميع المطارات الهندية. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح لأي طائرة من طراز طائرات بوينغ 737 ماكس بدخول أو عبور المجال الجوي الهندي اعتبارًا من الساعة 16:00 مساءً (التوقيت الرسمي الهندي) أو 10:30 بالتوقيت العالمي".

وأضافت الوزارة، أنه تم إعطاء مهلة زمنية لتلبية الحالات التي يمكن فيها للطائرات الموجودة حاليًا في الجو أو في المطارات الانتقال إلى مرافق الصيانة، حيث يمكن للرحلات الجوية الدولية الوصول إلى وجهاتها.

وبعد ضغط علني كبير، أمرت الوزارة بإيقاف جميع طائرات بوينغ 737 ماكس0، التي تشغلها شركات هندية مثل جيت إيرويز، وسبايس جيت، ابتداءً من الأربعاء 16:00 بتوقيت جرينتش. ومن بين شركات الطيران الهندية، تمتلك سبايس جيت 13 نموذجًا في أسطولها المؤلف من 75 طائرة بينما تمتلك جيت إيرويز خمس طائرات.