كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو": فنزويلا تريد مناقشة فتح مكاتب المصالح المشتركة مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن فنزويلا مهتمة باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن فتح مكاتب من شأنها تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.

وقال "مادورو": "إذا أرادت الولايات المتحدة إجراء حوار، فأنا مستعد للحوار... وأؤكد مجددًا اهتمامي ورغبتي في مواصلة الحوار في نيويورك على مستوى ممثلينا في الأمم المتحدة".

وجاء تعليق الرئيس الفنزويلي، يوم أمس الثلاثاء، بعد أن قالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن واشنطن وكاراكاس علقتا المحادثات حول إنشاء مكاتب المصالح الدبلوماسية المتبادلة. بالإضافة إلى ذلك، أمرت سلطات الدولة موظفي الدبلوماسية الأمريكية بمغادرة الجمهورية البوليفارية في غضون ثلاثة أيام.