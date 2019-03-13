كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايدن يلمح إلى الترشح للرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب الرئيس الأمريكي في فترة أوباما، جو بايدن، أمام رجال إطفاء أمس الثلاثاء كانوا يدعونه إلى الترشح للرئاسة، أن "تمنياتهم يمكن أن تتحقق". لكن بايدن لم يعلن بعد عزمه بصورة رسمية على الدخول في السباق إلى البيت الأبيض للعام 2020،

وهتف رجال الأطفاء الذين تجمعوا في واشنطن في إطار مؤتمر ألقى فيه الديموقراطي بايدن خطابا طويلاً "انطلق يا جو، انطلق يا جو"، كما حملوا لافتات بالكلمات نفسها.

وقال بايدن "أقدر الطاقة التي ابديتموها عندما وصلت إلى هنا، احتفظوا بها فترة اطول، يمكن أن احتاج إليها في الأسابيع المقبلة"، منتزعاً موجة تصفيق.

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وأضاف السناتور السابق (76 عاماً)، "انتبهوا، تمنياتكم يمكن أن تتحقق".

ويعد بايدن، الاسم الكبير في الحزب الديموقراطي، مرشحاً منذ أشهر للانضمام إلى سباق الترشيح الديموقراطي.

وقال بايدن "في الولايات المتحدة، الفرصة متاحة للجميع لأن ينجحوا، وهذا ما يتعين على الرئيس المقبل للولايات المتحدة أن يفهمه، وهذا ما لا يفهمه أبداً رئيسنا الحالي، كما اعتقد".