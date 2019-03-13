كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: إيران تسعى لجعل العراق محافظة تابعة لها‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية برايان هوك، العراقيين، برفض زيارة الرئيس حسن روحاني إلى بلدهم، محذرًا إياهم من أن إيران تهدف في نهاية المطاف إلى جعل العراق ”إحدى محافظاتها“.

وبدأ روحاني، أمس الاثنين، زيارة إلى العراق تستمر 3 أيام، والتقى الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

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وقال بريان هوك في تصريح لقناة ”الحرة“، اليوم الثلاثاء: ”يجب على العراقيين أن يتشككوا في دوافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزيارته إلى العراق، لأن الحكومة الإيرانية لا تعطي الأولوية لحالة شعبها، فكيف يمكن أن يكون تحسين وضع الشعب العراقي من أولوياتها؟“.

وتابع أن ”النظام الإيراني يسعى إلى زيادة قوته، ولا يهمه مصلحة الشعب العراقي“، مشيرًا إلى أن ”الولايات المتحدة مؤيدة لسيادة العراق وأمنه ورخائه، لكن النظام الإيراني لا يمثل أيًا من هذه المصالح“، على حد قوله.

وحذر من أن النظام الإيراني ”يعتزم محاربة الهوية العراقية، وإثبات الهوية الشيعية في العراق، بينما يعتز غالبية العراقيين بهويتهم الوطنية“، لافتًا إلى أن ”الهدف من ترويج نظام طهران للهوية المذهبية (الشيعية) هو زيادة نفوذه في منطقة الشرق الأوسط، وتشكيل ممر شيعي، مستخدمًا العراق كوسيلة“.