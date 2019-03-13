كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرحى بإطلاق قذائف صاروخية في حفل زفاف ببنغازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي الليبية، مساء أمس الثلاثاء، 6 جرحى أصيبوا جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين بمنطقة السلماني.

وقالت مديرية الأمن بالمدينة إن القذائف التي سقطت أطلقت في مناسبة اجتماعية "عرس" في محيط المنطقة وجاري التحقق من مصدرها.

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وشهدت مدينة بنغازي خلال الفترة الأخير جرائم جنائية وعمليات سطو مسلح، خاصة في أحياء شرق بنغازي، بينها الاعتداء على العمالة الوافدة، واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل الخارجين عن القانون، في ظل وجود الأسلحة في كل مكان وسهولة الحصول عليها.