إطلاق النار على بناية المجلس المحلي في مجد الكروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة مجهولون فجر اليوم، الأربعاء، على إطلاق وابل من الرصاص على مبنى مجلس مجد الكروم المحلي، ما أسفر عن إلحاق أضرار في المبنى دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وأسفرت الجريمة عن إلحاق أضرار في بوابة المجلس وتهشيم بعض من نوافذ المبنى بعد اختراق عيارات نارية لها.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع فيها.
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