مدرب ليفربول يحدد مفتاح الإطاحة ببايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه يجب على فريقه الظهور بمستوى عالمي من أجل تخطي نظيره الألماني، بايرن ميونخ في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، ضمن مرحلة إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي 0-0.

وذكر كلوب في المؤتمر الصحافي: "هذه المباراة بمثابة التحدي الكبير لنا، نحتاج للحماس والقوة، وتقديم كل شيء بشكل صحيح من أجل تخطي هذه العقبة".

وأضاف "بايرن ميونخ فريق من الطراز الفريد، وواحد من أفضل أندية العالم، ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين، لذلك علينا أن ندافع بطريقة مثالية أمامهم، علينا أن نكون متحمسين عندما نمتلك الكرة، وعلينا أن نتسم بالشجاعة، ونقدم أفضل كرة قدم ممكنة".

وتابع الألماني "نريد تحقيق دوري الأبطال، والدوري الإنجليزي أيضًا، وسنركز على مواجهة بايرن ميونخ أولا، حتى إذا تأثرنا من المشاركة في تشامبيونز ليغ لا نستطيع تغيير ذلك".

وواصل مدرب الريدز "بايرن ميونخ يكون أصعب من المعتاد عندما يكون في مستواه المعهود، الكرة في العالم تغيرت سريعا، لم نكن الفريق المرشح للفوز في مباراة الذهاب، لقد دافعنا أمامهم بشكل كبير في اللقاء الأول، ولم نقدم كرة القدم المعتادة".

واستطرد "بينما مواجهة اليوم ستكون مفتوحة، وهذا سيتيح لنا فرصة الفوز، وإذا نجحنا في تسجيل هدف سيكون لدينا الأفضلية، لأن البايرن سيلعب بطريقة مغايرة عن الذهاب، والأجنحة ستنطلق أكثر".

وأكمل كلوب "لقد سجلنا 68 هدفا حتى الآن، في ألمانيا نقول إذا لم يكن لديك مشاكل فأنت تصنع المشاكل لنفسك، وهذا الأمر لا أقوله للاعبين، نحن لا نسدد من خارج منطقة الجزاء كثيرًا على عكس ما كان كوتينيو معنا، تشامبرلين أيضًا كان يسدد".

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وأردف "نريد أن نكون أبطالًا هذا الموسم، لكننا لا نشعر بأي ضغوطات، عندما أسمع الجماهير تقول إنني يجب أن أحقق بطولة، لا أتأثر بالضغوط، نحن لا نزال فريقًا شابًا، وبإمكاننا التطور أكثر، وسنرى ما سيقودنا هذا حاليًا".

وأشار كلوب إلى أنه سعيد بالعودة لألمانيا، واللعب في ملعب أليانز أرينا لأنه يذكره بذكريات رائعة، من خلال تحقيق بطولات عدة مع دورتموند أمام بايرن ميونخ مثل كأس ألمانيا.

وتطرق كلوب للحديث عن مصادر خطورة البافاري، قائلًا "ليس من السهل اللعب أمام ليفاندوفسكي، كومان، وجنابري أيضا يؤدون بطريقة رائعة، مباراة الذهاب كانت مغلقة، لكن في لقاء الغد سيكون الوضع مختلفا".

وأكد المدرب الألماني، أن المدافع الكرواتي ديان لوفرين، استعاد القليل من لياقته، لكنه ليس جاهزًا للمشاركة بعد رغم أنه تواجد في قائمة مباراة بيرنلي الماضية.

وعن استبعاد بعض نجوم بايرن ميونخ من منتخب ألمانيا، قال "لا اعتقد أن الثلاثي هوميلز، مولر، وبواتينغ سينشغلون بهذا الأمر، أعرف هوميلز جيدا، وسيظهر أكثر قوة".

وأضاف "لدي رأي في هذا الأمر هو أن المدرب هو من يتخذ القرار سواء إيجابي أو سلبي، ولوف لديه الحق في اختياراته، لكن لا أعلم سبب استبعادهم نهائيا من المهمة الوطنية".

واختتم كلوب تصريحاته بالإشارة إلى أن جمهور ليفربول أجوائه أفضل من بايرن ميونخ، قائلا "لا أريد أن يغضب جماهير البافاري، لكن جمهور الريدز يقدمون أجواءً خيالية".