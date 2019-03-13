ماذا قال كريستيانو بعد الهاتريك وإقصاء أتلتيكو مدريد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن سعادته بعد إحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك" لصالح فريقه يوفنتوس الإيطالي وقيادته للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب اتلتيكو مدريد الإسباني.
وذكر كريستيانو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كان يجب أن تكون تلك الليلة هي ليلة خاصة وبالفعل كانت كذلك، ليس فقط بسبب الأهداف، لكن بالنسبة للفريق وموقفه الهائل".
وأضاف "هذه هي العقلية التي نحتاجها في دوري أبطال أوروبا، ونحن على المسار الصحيح".
وحول يوفنتوس هزيمته في الذهاب بنتيجة 2-0، إلى فوز بنتيجة 3-0، ليحقق الريمونتادا لأول مرة في تاريخه بالمرحلة الإقصائية بعد هزيمته بثنائية في "واندا ميتروبوليتانو".
وتابع الدون "هذا هو السبب في خطوة يوفنتوس بشرائي، لكي أساعد في صنع ليالي سحرية مثل هذه. أتلتيكو فريق صعب مواجهته، لكننا كنا أقوياء أيضًا وأثبتنا أننا نستحق المرور والتأهل".
وختم "أمر مبكر جدًا الحديث عن النهائي، علينا أن نأخذها خطوة بخطوة في ذلك التوقيت".
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