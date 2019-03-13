انت الان تتابع بسبب صاروخ نووي.. سول تدعو بيونج يانج لانتهاج الحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زعيما الكوريتين

حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، على انتهاج الحكمة، وذلك في ضوء تقارير تشير إلى استعدادات محتملة لإطلاق بيونج يانج صاروخا أو قمرا صناعيا من منشأة نووية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم-إن تشول، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب"، إن هناك مخاوف بشأن التقارير الواردة عن الوضع في منشأة دونج تشانج-ري النووية بكوريا الشمالية، وذلك في إشارة إلى موقع إطلاق الصواريخ في الشطر الشمالي، الذي أفادت تقارير بأن بيونج يانج كانت تعمل على إعادة بنائه بعد أن قامت بتفكيكه جزئيا العام الماضي.

وأضاف المتحدث أن حكومة سول تأمل أن تتخذ كوريا الشمالية خيارا يكون في صالح الجميع، من خلال انتهاج الحكمة، وقال "إن سول وواشنطن كانتا تعكفان على مراقبة تحركات كوريا الشمالية في دونج تشانج-ري بدقة قبل عقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، في العاصمة الفيتنامية

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