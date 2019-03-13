صفعة جديدة لماي.. البرلمان يرفض اتفاق بريكست المعدل

دبي - بواسطة محمد فارس في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 17 يوما على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رفض، وبفارق 149 صوتا، نواب مجلس العموم البريطاني من جديد اتفاق "بريكست"، الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد. © picture-alliance/dpa/empics/PA Wire/House of Commons Provided by Deutsche Welle

رفض مجلس العموم البريطاني مجدداً، مساء اليوم الثلاثاء (12 آذار/ مارس 2019)، اتفاق الخروج المعدل الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وصوت 391 عضواً في البرلمان ضد الاتفاق مقابل 242 عضوا صوتوا لتأييده. وخلال النقاش الذي استمر عدة ساعات، دعت ماي، التي لم تتمكن تقريبا من الحديث بسبب بحة في صوتها، البرلمان إلى التصويت لصالح الاتفاق المعدل، وقالت "إذا لم يتم قبول هذا الاتفاق، فإن من الممكن، أن يذهب البريكست هباء".

ومن جانبه دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين إلى إجراء انتخابات عامة جديدة في أعقاب التصويت. وأوردت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن كوربين قال إن الحكومة تعرضت لهزيمة بأغلبية ساحقة، وأن اتفاق الحكومة قضي عليه بشكل كامل. وأضاف: " يتوجب علينا إجراء انتخابات عامة"

وقال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: "نأسف لنتيجة التصويت الذي جرى الليلة... لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما يمكن للتوصل لاتفاق... من الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك".

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وأضاف "في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 17 يوما على 29 مارس زاد تصويت اليوم بشكل كبير من احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق... إذا قدمت المملكة المتحدة طلبا منطقيا للتمديد فإن دول الاتحاد السبع والعشرين ستدرس ذلك وتقرره بالإجماع".

ومن جهته استبعد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل فعل المزيد لمساعدة لندن على التوصل لاتفاق بشأن انسحاب منظم، قائلا بعد أن رفض النواب البريطانيون عرض بروكسل إن هذا المأزق لن يجد طريقا إلى الحل إلا في بريطانيا.

وسيصوت النواب في جلسة بات عقدها أمرا مرجحا الأربعاء على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس دون أي اتفاق. ويعد هذا الخيار محفوفا بالمخاطر الاقتصادية ولا يدعمه إلا أشد أنصار "بريكست".

وفي حال رفض النواب سيناريو الخروج بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت الخميس على طلب تأجيل من الاتحاد الأوروبي. وسيكون على باقي دول التكتل الـ27 دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته. وسيعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل في 21 و22 آذار/مارس. وسيتعين على أي تأجيل أن يكون قصير الأمد.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)