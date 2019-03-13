شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلومات : العناصر الإرهابية تستخدم الألعاب الالكترونية للتواصل مع أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال مختار خبير المعلومات، أن العناصر الإرهابية تستخدم عدد من الألعاب الالكترونية على الانترنت كوسيلة للتواصل بين أعضائها،وخاصة الألعاب التى تتيح لمستخدميها الاعتماد على أكثر من لاعب ومن هنا تستطيع العناصر الإرهابية أن ترسل تعليماتها لأعضائها عبر شبكة الانترنت.

أضاف مختار ، أن العناصر الإرهابية تستخدم شفرات سرية فى التواصل مع أعضائها عبر الالعاب الالكترونية ومنها كلمات تخص اللعبة نفسها حتى لا يستطيع أى شخص تتبعها لتساعدها فى تنفيذ العمليات الإرهابية فى مختلف الدول أو استقطاب الأطفال والشباب للانضمام إليها.

وذكر خبير المعلومات ،أن الألعاب الالكترونية باتت تشكل خطرا كبيرا على رب الأسرة أن يتحدث باستمرار مع أطفاله ويشرح لهم كل ما يتعلق بالانترنت حتى لا يقع فريسة للجماعات الإرهابية.