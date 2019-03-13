ترجمة دراسات موثقة والتعاون مع منابر إعلامية دولية.. كيف نفضح الإخوان خارجيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام النجار، الباحث الإسلامى، طريقة فضح الإخوان خارجيا، والترويج للإنجازات المصرية أمام العالم، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع أهم المنابر الإعلامية ومصادر المعلومات والتحليلات الغربية التى لها تأثير وحضور طاغ بالغرب وترجمة مقالات ودراسات موثقة معلوماتيا وتحليلية بشأن حقيقة أحداث السنوات الماضية وضلوع الإخوان فى عمليات الإرهاب والتخريب والتدمير والتفجيرات والاغتيالات.
وأوضح الباحث الإسلامى، ضرورة إعداد دراسات توضح حجم الإنجازات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التى تحققت، علاوة على السعى لتأسيس فضائية مصرية دولية ناطقة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية تعرض الحقائق وترد على الأكاذيب والشائعات.
ولفت هشام النجار، إلى ضرورة أن تكون هذه القنوات بمستوى الاحترافية والمهنية الذى يجعلها مرجعا للدوائر الصحافية والإعلامية ودوائر صنع القرار فى الغرب.
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