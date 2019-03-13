حاصباني: لا أعتقد أن هناك إشكاليات ستوصل إلى إعاقة العمل بمؤتمر بروكسل

أوضح نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، عمّا إذا كانت هناك خلافات على التعيينات في المجلس العسكري، "أنّني لا أعتقد أنّ هناك خلافات، لكن لم تتمّ بلورة الأسماء كافّة بعد، وعندما تنضح سيتمّ تقديمها إلى الحكومة".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيمثّل الحكومة مجتمعة في مؤتمر "بروكسل 3"، وإذا كانت هناك من تفاصيل معيّنة، فهو سيتولّاها مع الوزراء الموجودين معه في الوفد الّذين تمّت دعوتهم مباشرةً من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة"، مركّزًا على "أنّني لا أعتقد أنّ هناك إشكاليات ستوصل إلى إعاقة العمل في المؤتمر".

وأكّد حاصباني أنّه "يحقّ لوزير الصحة العامة الجديد إجراء تشكيلات، ولكن نتمنّى أن لا تكون ممنهجة وانتقائية، إنّما ناتجة عن قناعات وحاجات".