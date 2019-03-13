خارجية فيتنام طالبت ماليزيا بإطلاق سراح المشتبه بها الثانية بمقتل أخ زعيم كوريا الشمالية

دعا وزير خارجية فيتنام، فام بنه مينه، نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله، خلال اصتال هاتفي بينهما، إلى "إطلاق سراح المواطنة دوان ثي هونغ، وهي المرأة الثانية المحتجزة للاشتباه في تورّطها بالضلوع في جريمة قتل أخ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ نام".

في وقت سابق، أسقطت محكمة ماليزية، التهم الموجهة إلى إحدى المرأتين المشتبه فيهما بالجريمة، وهي المواطنة الإندونيسية - سيتي عايشة، وتمّ الإفراج عنها في قاعة المحكمة، وغادرت في وقت لاحق ماليزيا إلى وطنها.

يُذكر أنّه تمّ اعتقال عايشة مع هونغ، بعد أن قامتا في 13 شباط 2017 ، بمهاجمة رجل آسيوي الملامح في مطار كوالالمبور، ورشتا على وجهه سائلًا يحتوي على الغاز المشل للأعصاب "VX". وتوفّي الرجل لاحقًا، وتبيّن أنّه الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رغم أنّه كان يحمل جواز سفر باسم مستعار.