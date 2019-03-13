محمد الحوثي: المبعوث يقدم مقترحات لتنفيذ اتفاق السويد ودول العدوان ترفضها

ركّز رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، على أنّ "اليمن بذل في سبيل الدفاع عن الوطن الدماء الغالية طوال أربعة أعوام، وهو مستمرّ ولن يقبل بالتراجع أو الانكسار، حتّى يرى راياته ترفرف على بيادق النصر وباذن الله قريبًا".

ولفت إلى أنّ "هناك مقترحات كثيرة يقدّمها المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة، ويتمّ الموافقة عليها من قبل لجنة حكومة الإنقاذ برئاسة اللواء علي الموشكي، ولكنّها لاترى النور بسبب رفض دول العدوان ومرتزقتهم"، مبيّنًا أنّ "لذلك، أنصح الاخوة في اللجنة أن لا يتمّ قبول أي مقترحات جديدة إلّا بعد صياغتها للتوقيع عليها من يقبل الجانبين".