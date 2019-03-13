ركّز رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، على أنّ "اليمن بذل في سبيل الدفاع عن الوطن الدماء الغالية طوال أربعة أعوام، وهو مستمرّ ولن يقبل بالتراجع أو الانكسار، حتّى يرى راياته ترفرف على بيادق النصر وباذن الله قريبًا".
ولفت إلى أنّ "هناك مقترحات كثيرة يقدّمها المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة، ويتمّ الموافقة عليها من قبل لجنة حكومة الإنقاذ برئاسة اللواء علي الموشكي، ولكنّها لاترى النور بسبب رفض دول العدوان ومرتزقتهم"، مبيّنًا أنّ "لذلك، أنصح الاخوة في اللجنة أن لا يتمّ قبول أي مقترحات جديدة إلّا بعد صياغتها للتوقيع عليها من يقبل الجانبين".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحوثي: المبعوث يقدم مقترحات لتنفيذ اتفاق السويد ودول العدوان ترفضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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