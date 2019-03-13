التلغراف: ماي رئيسة وزراء لا تحظى بتأييد برلمانها بينما يتنازع أعضاء حكومتها للحصول المنصب

اشارت صحيفة "ديلي تلغراف" في مقال بعنوان "مثل سوبرانو محتضرة"، الى إن مشهد رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم يبدو كما لو كان مشهد احتضار في عمل من أعمال الأوبرا، حيث تتعالى صرخات السوبرانو وتترنح حتى تكاد تسقط على خشبة المسرح، بينما يجلس المشاهدون ويتمنون نهاية المشهد، محدثين أنفسهم "أرجوكم ضعوا نهاية لكل هذا الشقاء".

ولفتت الصحيفة البريطانية الى إن مشاهدة ماي في مجلس العموم كان "أمرا مؤلما"، فماى "لم تتمكن حتى من الاعتماد على مستشاريها المقربين". وتضيف أنه من الواضح للعيان أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يدركون مدى ضعف ماي، فهي رئيسة وزراء لا تحظى بتأييد برلمانها بينما يتنازع أعضاء حكومتها للحصول المنصب حال تخليها عنه.