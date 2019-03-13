غوايدو تعهد بأخذ موقع مادورو في قصر الرئاسة قريبا جدا

تعهد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، بأخذ موقع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في قصر الرئاسة "قريبا جدا"، وذلك بالتزامن مع استمرار المظاهرات وانقطاع التيار الكهربائي.

ولفت إلى انه "نحتاج إلى مكتب للعمل فيه، لذا قريبا جدا، وحين تكون القوات المسلحة بالكامل في صفنا، سنذهب لمكتبي هناك في ميرافلوريس (حيث يقع القصر الرئاسي)، قريبا جدا".

وأضاف زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا، "بالشجاعة والقوة أطلب منكم أن تثقوا بأنفسكم وبأن فنزويلا ستخرج من الظلام".