أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "سمعنا بالأمس تصريح رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا وردّه حول مسألة استبعاد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عن مؤتمر بروكسل، وهنا نقول له: المشكلة يا دولة الرئيس أننا نتمنى لك دائماً وفي كل محطاتك أن تمثل لبنان وليس فريق سياسي في لبنان.. قولاً وفعلاً".
وأضاف "أنت تريد التمثيل في الشكل ولا تبحث عن المضمون وهذه هي الطامة الكبرى ونحن لا نزعل منك بل نزعل عليك خاصّة أنّ لديك القدرة ولا تكلّف نفسك استخدامها لتجنيب البلد خضّات لم يعد يحتملها. لذلك يا دولة الرئيس تبريرك حول موضوع البيان الذي لم تقبله، ومن باب الصداقة نقولها لك عذرٌ أقبح من ذنب".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان للحريري: نتمنى ان تمثل لبنان بكل محطاتك قولا وفعلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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