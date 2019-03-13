"حان وقت العرض".. "أبل" تكشف مفاجآت مُذهلة في مؤتمرها 25 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، أنها ستعقد مؤتمرها المقبل، يوم 25 مارس الجاري، على مسرح "ستيف جوبز" العالمي، ولم تكشف عما ستعلنه في هذا المؤتمر حتى الآن.

ووفق ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، وبحسب صورة الدعوة التي جاءت بعنوان "حان وقت العرض"، من المتوقع أن تُعلن الشركة عن خدمة البث التلفزيوني الجديدة، والتي ستكون منافسًا لخدمة "نتفلكس".

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كما من المتوقع أن تكشف "أبل" عن خدمة الاشتراك الخاصة بالأخبار "آبل نيوز"، لعرض الأخبار بطريقة جديدة مبتكرة، والتي ستتيح لكل المستخدمين إمكانية الوصول إلى جميع المحتوى الإخباري لناشريها.

كما ستعرض "أبل" أيضًا جيلاً جديدًا من سماعاتها الذكية "AirPods"، وشاحن لاسلكي "AirPower".

وقد تكشف الشركة أيضًا عن حاسب لوحي جديد من "آيباد"، وأنه سيكون أصغر في الحجم ومتميزا في الإمكانيات.​