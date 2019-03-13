درك لفقيه بن صالح يحجز طنين من الكيف و50 لتر من الخمر

استطاع رجال الدرك الملكي بحد بوموسى ضواحي الفقيه بن صالح، أول أمس الاثنين، من تفكيك معمل سري لإنتاج المخدرات وصناعة “الماحيا” على ضفاف نهر أم الربيع.

وحسب مصادر أمنية فإن هذه العملية أسفرت عن حجز أزيد من طنين من “الشريحة ” المخمرة، و50 لتر من مسكر ماء الحياة قابلة للبيع، بالإضافة إلى 50 كيلوغرام من الكيف و14 كيلوغرام من طابا ومعدات مهمة تستعمل لتخزين وتقطير.

وقالت مصادر محلية، أن المنطقة تعرف نشاطا كبير في إنتاج هذا النوع من المخدرات وأن عناصر الدرك حجزت أكثر من مرة بهاذا الموقع كميات كبير من مسكر ماء الحياة، بعد عدة حملات ضد مروجي هذه المسكرات التقليدية المحلية الصنع.