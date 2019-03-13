انت الان تتابع تفاصيل خبر الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على إنهاء دعم السعودية باليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 08:44 صباحاً - يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على قرار لإنهاء دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، في حين يضغط مشرعون على الرئيس دونالد ترامب لكي يشدد سياسته تجاه المملكة.

وأعلن السيناتور بيرني ساندرز عن التصويت يوم الثلاثاء، ووصف الحرب بأنها "كارثة إنسانية واستراتيجية"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وساندرز، وهو مستقل يخوض السباق للترشح للرئاسة تحت مظلة الديمقراطيين، أحد رعاة القرار إلى جانب السيناتور الجمهوري مايك لي.

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ويكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر. وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتاً ومعارضة 41 في ديسمبر الماضي، موجهاً اللوم لترامب في ظل الغضب من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

لكن لكي يسري القرار يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الجديد الذي تولى مهامه في يناير الماضي، وكذلك مجلس النواب. ثم يتعين أن ينال ما يكفي من الأصوات ليتجاوز نقضاً متوقعاً من ترامب، الذي يدافع عن أهمية التحالف الاستراتيجي مع السعودية.

وأقر مجلس النواب نسخته من القرار في فبراير الماضي، لكن مسألة إجرائية عطلت التصويت في مجلس الشيوخ.

وتقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً يشمل القوات المحلية المؤلّفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد أن أطاحت بها مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014، وتتهم منظمات دولية دول التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين، ومحاولتها السيطرة على مقدرات البلاد.