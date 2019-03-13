الان تتابع وزير الدفاع الإيراني يهدد بضرب إسرائيل إذا هاجمت شحنات النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال وزير الدفاع الإيراني اليوم الأربعاء أنه سيكون لطهران رد مباشر إذا شنت البحرية الإسرائيلية هجمات على شحنات النفط الخاصة بها.
وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اليوم الأربعاء إن بلاده سترد بحزم إذا تحركت البحرية الإسرائيلية ضد مبيعاتها من النفط، بعد أسبوع من قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن البحرية قد تتحرك ضد “تهريب” النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن حاتمي قوله إن مثل هذا التحرك سيعتبر ضربا من “القرصنة” وحذر من أنه “إذا حدث فسنرد بحزم”.
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