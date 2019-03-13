الان تتابع إندونيسيا: امرأة تفجر عبوة ناسفة أثناء مداهمة الشرطة منزلها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جاكرتا- الخليج 365:
ذكرت الشرطة الإندونيسية اليوم الأربعاء، أن امرأة، يعتقد أنها زوجة متشدد إسلامي، فجرت عبوة ناسفة خلال عملية مداهمة لمنزلها في إقليم سومطرة الشمالية، فقتلت نفسها وطفلها.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براسيتيو، إن الشرطة طوقت المنزل في بلدة سيبلوجا أمس الثلاثاء، بعد أن اعتقلت رجلا يعتقد أنه زوج المرأة. وتم الكشف عن اسم الرجل ويدعى حسين ويلقب بـ “أبو حمزة”.
وأضاف أن انفجاراً يعتقد أن المرأة تسببت فيه، أدى إلى إصابة رجل شرطة أثناء محاولته دخول المنزل.
وقال براسيتيو: “تفيد المعلومات التي تلقيناها بأن المرأة والطفل لقيا حتفهما”.
وأضاف: “لم نتمكن من دخول المنزل، لأننا نشتبه في أنه لا تزال هناك متفجرات يمكن أن تعرض ضباطنا للخطر”.
وقال قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان للصحفيين، إن حسين يعتقد أنه عضو في شبكة متشددة تابعة لتنظيم داعش.
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