السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السوداني الفريق أول صلاح قوش.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضى، إن الرئيس السيسي أكد اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعباً، ودعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد امتداداً للأمن القومي المصري.
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