تقرير: حكومة طهران تصعد من قمعها ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والنقابيين

قال خبير بالأمم المتحدة مكلف بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إيران، الثلاثاء، إن حكومة طهران تصعد من قمعها ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والنقابيين.

وقال جواد رحمن للصحفيين على هامش انعقاد اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف: "هناك مخاوف كبيرة، وهناك تصعيد للقمع".

وأضاف أستاذ القانون ومحامي حقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له: "إن الدولة أصبحت بشكل متزايد غير متسامحة".

وطالب رحمن بإطلاق سراح محامية حقوق الإنسان المعتقلة نسرين ستوده، والتي حكم عليها مؤخرا بالسجن لسبع سنوات بتهم القيام بدعاية مناهضة للدولة وإهانة القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقال: "أناشد الحكومة إطلاق سراح جميع المحامين الذين كانوا يؤدون عملهم بشكل سلمي".