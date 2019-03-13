دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه الدولة تحتوي على أنظف هواء

أعلنت منظمة السلام الأخضر العالمية، مؤخرًا عن قائمتها للدول التي تمتاز بنقاء الهواء بسمائها؛ حيث تصدرت دولة آيسلندا قائمة هذه الدول تلتها دولة فنلندا التي كانت تمتلك أنظف هواء مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.

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وعددت منظمة السلام الأخضر العالمية، أول خمسة مراكز في قائمتها لأكثر الدول نقاءً بالنسبة للهواء كالتالي: آيسلندا، فنلندا، إستونيا، السويد واستراليا، بينما احتلت دول بنغلاديش، باكستان والهند المراكز الأخيرة ضمن قائمة أسوأ الدول نقاء هواء في العالم.

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وحسبما أشارت منظمة السلام الأخضر العالمية، فأن التقييم بين الدول فيما يتعلق بنظافة الهواء جاء بناءً على تقدير عدد الجزيئات الدقيقة من الغبار الموجودة في الهواء.المزيد:

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