أوروبا تغلق مجالها الجوي أمام بوينغ 737 ماكس 8

دبي - بواسطة محمد فارس خلال أقل من خمسة شهور سقطت طائرتان بوينغ 737 ماكس 8، إحداهما في آسيا والأخرى في إفريقيا مخلفتين 346 قتيلا، وبعد إعلان عدة دول حظر هذا الطراز من الطائرات قررت وكالة أوروبية إغلاق المجال الجوي الأوربي كله أمامها. © Getty Images/AFP/J. Redmond Provided by Deutsche Welle
رغم أن نتائج التحقيق حول ملابسات سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 ماكس 8 الأحد الماضي لم تنته بعد؛ إلا أن المخاوف بشأن هذا الطراز من الطائرات دفع دولاً كثيرة لتمنع شركاته من تشغيل هذا الطراز لأجل غير معلوم.
كانت البداية أمس الاثنين من الصين، قبل أن تحذو حذوها دول غربية ولاتينية. وقررت وكالة أمن الطيران الأوروبي اليوم الثلاثاء (12 آذار/ مارس 2019) إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9، بعد يومين من تحطم الطائرة الإثيوبية، وهو الحادث الذي أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.
وأكدت الوكالة على موقعها الإلكتروني تعليق جميع الرحلات الجوية لهذه الطائرات اعتبارا من الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي الموحد (غرينتش)، سواء كانت متوجهة إلى الاتحاد الأوروبي، أو مغادرة منه، أو تقوم برحلة داخله، بغض النظر عما إذا كان المشغلون من أوروبا أم من دول أخرى.
ويشار إلى أن حادث سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية يعتبر ثاني حادث تحطم لهذا الطراز خلال أقل من 5 أشهر بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير" في تشرين أول/أكتوبر الماضي.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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