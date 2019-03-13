الإمارات على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية

دبي - بواسطة محمد فارس أدرج الاتحاد الأوروبي عشر دول جديدة إلى قائمته السوداء للملاذات الضريبية بينها الإمارات رغم اعتراضات دول أعضاء على غرار إيطاليا، الأمر الذي سيضر بسمعتها ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي. © متوفر بواسطة Deutsche Welle Provided by Deutsche Welle

وسّع الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (12 آذار/مارس 2019) قائمته السوداء للملاذات الضريبية مدرجاً عشر دول جديدة إليها، بينها الإمارات العربية المتحدة وبرمودا رغم اعتراضات دول أعضاء على غرار إيطاليا. ووضعت اللائحة التي باتت تضم الآن 15 دولة عام 2017 غداة سلسلة فضائح بينها "وثائق بنما" و"لوكس ليكس" التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.

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ويضر الإدراج على القائمة بسمعة الدول ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات.

وتُدرج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)