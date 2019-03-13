شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد اللاوندى : لقاءات السيسى برجال الأعمال نجحت فى زيادة الاستثمارات لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد اللاوندى خبير العلاقات السياسية أن اللقاءات المباشرة التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الخارج والداخل حفزت كثير من رجال الأعمال لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهودا مضنية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأضاف اللاوندى فى تصريحات لــه ، أن هناك إجراءات ميسرة اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار فى مصر،متابعا :" فالاستثمار يعد عنصر أساسى لتحقيق النمو والنهضة الشاملة للبلاد"، مشيرا إلى أن الزيارات التى يقوم بها الرئيس للخارج تمثل درجة من درجات المصداقية والدليل على ذلك نجاح الاجتماع الأخير الذى عقده الرئيس مع رجال الأعمال اليابانيين.

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وأوضح اللاوندى أن الرئيس لا يخفى إعجابه بالتجربة اليابانية نظرا لما يتمتع به الاستثمار اليابانى من جرأة وشجاعة واختيار دقيق لما يقوم به المستثمر اليابانى مشيرا إلى أن الدولة نجحت فى زيادة قدرتها على جذب الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.