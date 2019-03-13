شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينظم مؤتمر صحفى للنقاد الرياضيين خلال الأيام القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، مؤتمر صحفى للنقاد الرياضيين خلال الأيام القادمة و ذلك لمناقشة دور الإعلام الرياضى فى تهيئة المناخ الصحيح لممارسة إعلامية مهنية والعمل من أجل نجاح مصر فى تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكانت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقدت اجتماعا له أمس الثلاثاء ،برئيسى تحرير مجلتى الأهلى و الزمالك ،و انتهى الاجتماع الى التأكيد على العمل بكل السبل الممكنة لنشر القيم الرياضية الأصيلة ونبذ العنف والتعصب بين الجماهير خاصة كرة القدم وتوفير المناخ اللازم للرياضة المصرية للوصول بها إلى المكانة التي تستحقها إقليميا وعالميا وحفاظا على تاريخ الرياضة المصرية التي تحملت مسؤولية الريادة في المنطقة في مجال تنظيم الكيانات والمسابقات الرياضية المختلفة وظلت نموذجا احتذى به الجميع في المنطقة العربية.