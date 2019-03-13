رئيس مجلس النواب الليبي وصل إلى المغرب للمشاركة بمؤتمر متعلق بمنظمة التعاون الإسلامي

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، أنّ "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّه "كان في استقباله رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالك وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، الّذين وصلوا في وقت سابق ضمن الوفد الرسمي لمجلس النواب الليبي، للمشاركة في أعمال المؤتمر".

وذكر بلجيق أنّ "أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قد انطلقت منذ 11 آذار الحالي وتُختتم غدًا الخميس".