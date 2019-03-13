بومبيو طالب إيران بالبدء بالتصرف كدولة طبيعية: روسيا تضغط على أوكرانيا من خلال الطاقة

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تطالب إيران بالبدء بالتصرف كدولة طبيعية"، لافتًا إلى "أنّنا سنواصل سياسة العقوبات ضدّها لحين بدئها بالتصرف على هذا الشكل".

وركّز من جهة ثانية، في كلمة له خلال مؤتمر"سيراويك" للطاقة في هيوستن بتكساس، على أنّ "روسيا تستخدم خطوط أنابيب الغاز للضغط السياسي على أوكرانيا". ونوّه إلى أنّ "روسيا غزت أوكرانيا من أجل الوصول إلى احتياطياتها من النفط والغاز".

وشدّد بومبيو على أنّ "روسيا مصمّمة على منع أوكرانيا من استخدام احتياطياتها من الطاقة، واستخدام خطوط أنابيبها وشبكاتها لتوصيل الطاقة إلى منازل مواطنيها".

يُذكر أنّ الريس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن يوم 8 أيار 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الّذي تمّ التوصل إليه في عام 2015.

كما أعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضدّ إيران اعتبارًا من يوم 7 آب الماضي، الّتي كانت معلّقة في السابق نتيجة للتوصّل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.