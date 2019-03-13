تحطم طائرة ذات محركين على مبنى سكني في مدينة ماديرا بأوهايو

تحطمت طائرة ذات محركين على مبنى سكني في مدينة ماديرا في ولاية أوهايو الأميركية. وقد توفي قائد الطائرة ذات المحركين على الفور، ولا يوجد معلومات عن ضحايا آخرين حتى الآن.

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